Спасли из горящей квартиры: певица Марина Хлебникова госпитализирована в Москве

Певица Марина Хлебникова пострадала при пожаре в Москве. Артистку осматривают медики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Как уточняется, пожар произошел на площади десять квадратных метров в двухуровневой квартире дома на улице Ратной. С места происшествия спасены пять человек, двух из которых передали медикам для осмотра. Одна из пострадавших - певица Марина Хлебникова, отметили в экстренных службах. Возгорание удалось ликвидировать в 22.51 мск.

По данным источника kp.ru, у артистки диагностированы серьезные ожоги лица и груди, она также надышалась дымом.

В 2018 году в квартире Хлебниковой на улице Ратной совершил самоубийство ее бывший муж Антон Логинов. Тело мужчины обнаружила сама певица, после чего ее госпитализировали.