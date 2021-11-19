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«У нее был нервный срыв»: друг Хлебниковой рассказал о лечении певицы антидепрессантами

Ян Брацкий
21:07 19.11.2021
Сейчас артистка находится в реанимации НИИ имени Склифосовского с многочисленными ожогами после пожара в собственной квартире.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: marina_hlebnikova_official, instagram
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В ожоговом отделении НИИ имени Склифосовского врачи борются за жизнь Марины Хлебниковой. Вчера вечером в ее двухуровневой квартире произошел пожар. По неофициальным данным из больницы, певица уже приходила в сознание, но врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому.

«Если вы знаете, год назад ушел из жизни близкий нам человек Антон Логинов. Он бас-гитарист группы и ее гражданский муж. У нее был сильный нервный срыв по этому поводу и врачи назначили ей лечение антидепрессантами», - рассказал автор песен и друг Марины Хлебниковой Герман Витке.

По словам друзей 54-летней звезды, накануне трагедии она вернулась из Санкт-Петербурга, где была на гастролях, чувствовала себя хорошо, но сильно устала.

«Мы собирались записывать совместные песни, продолжать совместные поездки. Насколько я знаю, она находится в палате интенсивной терапии, есть отравление угарным газом, есть ожоги», - подтвердил певец и друг исполнительницы Дмитрий Чижов.

По одним данным, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. По другим, неисправность электрооборудования после недавнего ремонта. По словам свидетелей, возгорание произошло, в комнате певицы, именно поэтому пострадала только она. Позже дознаватели подтвердили, что очаг пожара находился в спальне певицы.

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