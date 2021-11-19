Друг Хлебниковой рассказал о затяжной депрессии певицы

У певицы Марины Хлебниковой не было проблем с алкоголем, но она страдала от затяжной депрессии в связи с гибелью мужа. Об этом рассказал друг артистки актер Яков Яблочник.

«Она курит, у нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена. Она не сломалась, записала новый альбом, выпустила его на цифровых площадках, сняла клип в Санкт-Петербурге. У нее в жизни вот такая трагедия - ожог. Я не знаю, что делать. Это музыкант, это музыкант с большой буквы. Проблем с алкоголем у нее не было. Была депрессия очень долгая... », - рассказал Яблочник в беседе с «Газета.ru».

Накануне в квартире Хлебниковой произошел пожар. Его точные причины пока не ясны, но дознаватели уверены, что очаг находился в спальне. Хлебникову госпитализировали в реанимацию НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она подключена к аппарату ИВЛ.