Эвакуированные афганские курсанты, обучающиеся в вузах МО РФ, прибыли в Петербург
Курсантам пришлось надолго прервать обучение из-за внутриполитических событий в Афганистане. Теперь они продолжат постигать военную науку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Военнослужащие Республики Афганистан, обучающиеся в высших военных учебных заведениях Минобороны России и эвакуированные из Афганистана, прибыли в Санкт-Петербург.
Курсантам пришлось надолго прервать обучение из-за внутриполитических событий в Афганистане. Теперь они продолжат постигать военную науку.
Накануне эвакуировавшие курсантов из Афганистана самолеты Минобороны сели на аэродроме Чкаловский в Московской области.
Эвакуация граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана была организована министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина.
Также самолеты Ил-76, прилетевшие в Афганистан для эвакуации, доставили в страну 36 тонн гуманитарных грузов.