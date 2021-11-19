Армия Эвакуированные афганские курсанты, обучающиеся в вузах МО РФ, прибыли в Петербург Тимур Шерзад Курсантам пришлось надолго прервать обучение из-за внутриполитических событий в Афганистане. Теперь они продолжат постигать военную науку. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Военнослужащие Республики Афганистан, обучающиеся в высших военных учебных заведениях Минобороны России и эвакуированные из Афганистана, прибыли в Санкт-Петербург. Курсантам пришлось надолго прервать обучение из-за внутриполитических событий в Афганистане. Теперь они продолжат постигать военную науку. Накануне эвакуировавшие курсантов из Афганистана самолеты Минобороны сели на аэродроме Чкаловский в Московской области. Эвакуация граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана была организована министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. Также самолеты Ил-76, прилетевшие в Афганистан для эвакуации, доставили в страну 36 тонн гуманитарных грузов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика