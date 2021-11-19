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Эвакуированные афганские курсанты, обучающиеся в вузах МО РФ, прибыли в Петербург

Тимур Шерзад
18:39 19.11.2021
Курсантам пришлось надолго прервать обучение из-за внутриполитических событий в Афганистане. Теперь они продолжат постигать военную науку. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие Республики Афганистан, обучающиеся в высших военных учебных заведениях Минобороны России и эвакуированные из Афганистана, прибыли в Санкт-Петербург. 

Курсантам пришлось надолго прервать обучение из-за внутриполитических событий в Афганистане. Теперь они продолжат постигать военную науку. 

Накануне эвакуировавшие курсантов из Афганистана самолеты Минобороны сели на аэродроме Чкаловский в Московской области. 

Эвакуация граждан России, Белоруссии, Армении, Украины и Афганистана была организована министром обороны России Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. 

Также самолеты Ил-76, прилетевшие в Афганистан для эвакуации, доставили в страну 36 тонн гуманитарных грузов

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