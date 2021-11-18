Раскрыт состав гуманитарной помощи, доставленной в Кабул самолетами ВТА России

Российские военно-транспортные самолеты второй раз за три месяца приземляются в аэропорту Кабула.

Миссия у наших летчиков двойная: помимо эвакуации российских, а также других граждан, они привезли 36 тонн гуманитарного груза. О том, какие именно грузы нужны Афганистану и почему, рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев.

«Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, и помощь от России пришла как раз вовремя. В преддверии зимы российские военные привезли в Кабул продукты питания и так необходимые теплые вещи. Разница между дневными и ночными температурами сейчас составляет 20 градусов», - прокомментировал корреспондент.

Доставка гуманитарных грузов и эвакуация граждан России и некоторых других государств из Афганистана была организована министром обороны РФ Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина.

Ил-76 (по кодификации НАТО: Candid - англ. «искренний, прямой») создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

Специально созданная для Ил-76 схема шасси позволяет самолету садиться и взлетать с грунтовых полос. Может перевозить до 126 десантников.