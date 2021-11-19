Самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье
Три Ил-76 доставили в Россию 205 человек - россиян, а также граждан государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана.
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Три самолета военно-транспортной авиации с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области. Об этом сообщает Минобороны России.
Ил-76 доставили в Россию 205 человек - россиян, а также граждан государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Некоторые из них ждали возможности покинуть страну три месяца.
Для дозаправки самолеты осуществили промежуточные посадки на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.
Ранее теми же самолетами в Кабул доставили несколько десятков тонн груза - еду, лекарства, теплые вещи. Гуманитарную помощь распределят среди нуждающихся.