Самолеты МО РФ с эвакуированными из Афганистана приземлились в Подмосковье

Три самолета военно-транспортной авиации с эвакуированными из Афганистана гражданами приземлились на аэродроме Чкаловский в Московской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Ил-76 доставили в Россию 205 человек - россиян, а также граждан государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Некоторые из них ждали возможности покинуть страну три месяца.

Для дозаправки самолеты осуществили промежуточные посадки на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.

Ранее теми же самолетами в Кабул доставили несколько десятков тонн груза - еду, лекарства, теплые вещи. Гуманитарную помощь распределят среди нуждающихся.