Опубликовано видео совместного патруля Су-35 РФ и бомбардировщиков КНР над восточными морями

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6к» провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

На отдельных этапах маршрута совместный авиапатруль сопровождали японские истребители. С российской стороны сопровождение обеспечивал истребитель Су-35С.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешном совместном патрулировании самолетами дальней авиации ВКС РФ и ВВС Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали японские истребители. Совместное патрулирование осуществлялось в строгом соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не было.

Ранее Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами арктических морей - Берингова, Чукотского и Охотского.

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет создавался с турбовинтовыми двигателями, потому что на тот момент только они позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров.

Именно такая дальность была необходима для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США. Два соосных винта с противоположным вращением были нужны, потому что в случае использования одного винта его диаметр составил бы семь метров. Всего было произведено более 500 самолетов различных модификаций.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель радиолокатором.