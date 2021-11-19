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Ту-95МС над арктическими просторами: кадры полета стратегических ракетоносцев

Сергей Александров
Тимур Шерзад
13:25 19.11.2021
Экипажи Дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полет над нейтральными водами арктических морей - Берингова, Чукотского и Охотского.

Патрулирование осуществлялось при сопровождении истребителей Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Полет российских самолетов продлился 10 часов. 

Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. 

В Минобороны России подчеркивают, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

В 1951 году комиссия ВВС утвердила разработанный проект, а уже 12 ноября 1952 года прототип Ту-95 совершил первый полет. Серийный выпуск машины был начат в 1955 году. На базе Ту-95 созданы летающие лаборатории различного назначения, пассажирский межконтинентальный лайнер Ту-114 и его проектный транспортный вариант.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

Самолет принимал участие в испытаниях самой мощной в истории термоядерной бомбы АН602, которая позже стала известна как «Кузькина мать».

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