Путин обвинил НАТО в высылке дипломатов РФ «на голом месте»

Руководство Североатлантического альянса (НАТО) «на голом месте» выслало российских дипломатов, аккредитованных при альянсе. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин. При этом, отметил глава государства, НАТО уже посылает сигналы о взаимодействии.

«Взяли на голом месте, без объяснения причины выслали российских дипломатов. А потом обижаются, что закрыли их миссию в России. Чего обижаться-то? Это их инициатива. Они сделали своими руками и ищут виноватых потом», - сказал Путин.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО. Кроме того, остановлена работа информационного бюро альянса в Москве.

«Ну не хотят с нами сотрудничать - не надо. Не очень-то и хотелось. Думаю, что они захотят. Уже сигналы подают, что хотят сотрудничать. Но зачем высылать дипломатов? На голом месте, без всяких причин. Для них спорт, что ли, какой-то?» - отметил Путин.

О решении генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга отозвать с 1 ноября 2021 года аккредитацию у восьми сотрудников постпредства РФ при альянсе стало известно 6 октября. Выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ, президент отметил возросшую активность НАТО у границ РФ и пообещал адекватную реакцию России на это.

По мнению главы государства, Североатлантический альянс проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.