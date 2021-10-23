Названы наиболее вредные для здоровья продукты

Терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко заявил, что кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки при частом употреблении в больших количествах могут стать опасными для здоровья.

При этом, как отметил врач, в умеренном количестве они считаются «условно вредными».

«Дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением, добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки», - добавил Карпенко, передает агентство «Прайм».

При злоупотреблении этой пищи растет риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт), а также желудочно-кишечных расстройств.

В частности, потреблять красное мясо рекомендуется не чаще двух раз в неделю, а соли - пять граммов в сутки (йодированной), отметил Карпенко.

Ранее британские диетологи назвали продукты, которые не стоит употреблять натощак.

Так, на голодный желудок не стоит есть мясо и мучные изделия, которые могут в итоге привести человека к ожирению и вызвать резкий скачок сахара в крови.