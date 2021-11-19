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Путин внес поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в Госдуму

Роман Захаров
12:26 19.11.2021
Ранее глава государства предложил индексировать прожиточный минимум и МРОТ до 12 654 и 13 890 рублей соответственно.
Путин внес поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в Госдуму
© Фото: Anna Tis, Pexels
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Президент России Владимир Путин внес поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в Госдуму. Об этом сообщил председатель Комитета ГД РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

«Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу», - приводит ТАСС слова депутата.

Днем ранее Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам заявил, что положенные россиянам социальные выплаты в 2022 году вырастут на фоне индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Глава государства при этом предложил индексировать прожиточный минимум и МРОТ до 12 654 и 13 890 рублей соответственно.

Вскоре заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, что индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов граждан, а повышение минимального размера оплаты труда - порядка трех миллионов россиян

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