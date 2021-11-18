Голикова заявила, что индексация социальных выплат затронет 16 миллионов россиян

Повышенная индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов граждан, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) - порядка трех миллионов россиян. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

«Президентом страны принято решение проиндексировать такие чувствительные показатели для населения, как прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда на темпы, превышающие темпы ожидаемой инфляции, а именно на 8,6%. От индексации этих выплат зависят практически все социальные пособия, которые сегодня выплачиваются детям, а также федеральная и региональная доплата к пенсии, страховые выплаты, которые выплачиваются по больничным листам. В общем, повышение этих выплат затронет порядка 16 миллионов наших граждан», - сказала Голикова.

С ее слов, повышение прожиточного минимума и МРОТ будет обеспечено за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов.

Об индексации прожиточного минимума и МРОТ президент Владимир Путин заявил сегодня в ходе совещания по экономическим вопросам с членами правительства. Путин анонсировал рост прожиточного минимума до 12 654 рублей, а МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В ближайшее время глава государства пообещал внести соответствующие поправки на рассмотрение депутатов Госдумы.