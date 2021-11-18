Путин пообещал россиянам рост соцвыплат на фоне индексации прожиточного минимума и МРОТ

Положенные россиянам социальные выплаты в следующем году вырастут на фоне индексации прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства по экономическим вопросам.

Глава государства предложил индексировать прожиточный минимум и МРОТ до 12 654 и 13 890 рублей соответственно.

«На размер прожиточного минимума завязаны многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми, социальные доплаты, доплаты к пенсиям, поэтому важны даже не абсолютные цифры, а важно то, с чем это связано, а их, напомню, этих пособий, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут», - сказал Путин на совещании.

Что касается МРОТ, то от него зависит начисление пособий по временной нетрудоспособности. Также он служит ориентиром при начислении заработных плат в бюджетной сфере в отраслях экономики, добавил президент. Путин пообещал представить поправки на рассмотрение депутатов Госдумы в ближайшее время и попросил поддержать свое решение в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете.