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Высокоточные снаряды и рост дальности: начартиллерии ВС РФ рассказал о грядущих разработках

Тимур Шерзад
12:29 19.11.2021
По словам генерал-лейтенанта Матвеевского, высокоточные боеприпасы позволяют снижать расход снарядов и сократить до минимума время пребывания орудий на огневой позиции. 
Высокоточные снаряды и рост дальности: начартиллерии ВС РФ рассказал о грядущих разработках
© Фото: Минобороны России
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Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал о грядущих разработках и обозначил направление, в котором будет развиваться российская артиллерия. По его словам, приоритетное направление работы - высокоточные боеприпасы. 

«Высокоточные боеприпасы с различными системами наведения, в том числе и реализующие принцип "выстрелил и забыл", в современных условиях представляют собой неотъемлемую часть любого перспективного артиллерийского комплекса», - заявил Матвеевский в интервью газете «Красная звезда». 

Он подчеркнул, что только высокоточные боеприпасы позволяют избирательно поражать важные одиночные цели.

Это, как заметил генерал-лейтенант, позволяет снижать расход снарядов и сократить до минимума время пребывания орудий на огневой позиции. 

«Поэтому работа в данном направлении - приоритетная. При этом сейчас все современные образцы вооружения рода войск уже имеют в своих боекомплектах высокоточные боеприпасы», - отметил Матвеевский. 

Начальник рода войск рассказал и о перспективах развития реактивной артиллерии.

«Сейчас уже определены основные направления развития реактивных систем залпового огня следующего поколения, в том числе за счет применения новых видов заряжания. Это повышение дальности стрельбы и могущества реактивных снарядов, повышение эффективности за счет применения высокоточных реактивных снарядов, повышение автоматизации боевых машин», - сообщил генерал-лейтенант. 

Сегодня в Вооруженных силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

С профессиональным праздником военных, ветеранов и сотрудников предприятий ОПК поздравил и министр обороны России Сергей Шойгу. 

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