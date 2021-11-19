Высокоточные снаряды и рост дальности: начартиллерии ВС РФ рассказал о грядущих разработках

Начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал о грядущих разработках и обозначил направление, в котором будет развиваться российская артиллерия. По его словам, приоритетное направление работы - высокоточные боеприпасы.

«Высокоточные боеприпасы с различными системами наведения, в том числе и реализующие принцип "выстрелил и забыл", в современных условиях представляют собой неотъемлемую часть любого перспективного артиллерийского комплекса», - заявил Матвеевский в интервью газете «Красная звезда».

Он подчеркнул, что только высокоточные боеприпасы позволяют избирательно поражать важные одиночные цели.

Это, как заметил генерал-лейтенант, позволяет снижать расход снарядов и сократить до минимума время пребывания орудий на огневой позиции.

«Поэтому работа в данном направлении - приоритетная. При этом сейчас все современные образцы вооружения рода войск уже имеют в своих боекомплектах высокоточные боеприпасы», - отметил Матвеевский.

Начальник рода войск рассказал и о перспективах развития реактивной артиллерии.

«Сейчас уже определены основные направления развития реактивных систем залпового огня следующего поколения, в том числе за счет применения новых видов заряжания. Это повышение дальности стрельбы и могущества реактивных снарядов, повышение эффективности за счет применения высокоточных реактивных снарядов, повышение автоматизации боевых машин», - сообщил генерал-лейтенант.

Сегодня в Вооруженных силах России отмечается День ракетных войск и артиллерии.

С профессиональным праздником военных, ветеранов и сотрудников предприятий ОПК поздравил и министр обороны России Сергей Шойгу.