Поздравления военнослужащим и ветеранам: в ЮВО отмечают День ракетных войск и артиллерии

В Южном военном округе (ЮВО) отмечают День ракетных войск и артиллерии (РВиА). Ветеранов и военнослужащих, а также членов их семей с праздником поздравил начальник РВиА округа генерал-майор Андрей Тайнов.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в Вооруженных силах РФ в пятницу, 19 ноября. Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.

В подразделениях РВиА в 2021 году было проведено свыше 700 тактических и тактико-специальных учений батарей, дивизионов, полков и бригад. Офицеры-артиллеристы выполнили около 27 тысяч огневых задач.