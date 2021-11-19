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Поздравления военнослужащим и ветеранам: в ЮВО отмечают День ракетных войск и артиллерии

Анна Касаткина
04:00 19.11.2021
День ракетных войск и артиллерии отмечается в Вооруженных силах РФ 19 ноября.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Южном военном округе (ЮВО) отмечают День ракетных войск и артиллерии (РВиА). Ветеранов и военнослужащих, а также членов их семей с праздником поздравил начальник РВиА округа генерал-майор Андрей Тайнов.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в Вооруженных силах РФ в пятницу, 19 ноября. Именно 19 ноября в 1942 году с залпов тысяч артиллерийских орудий началось контрнаступление Красной Армии под Сталинградом, ознаменовавшее коренной перелом в Великой Отечественной войне.

В подразделениях РВиА в 2021 году было проведено свыше 700 тактических и тактико-специальных учений батарей, дивизионов, полков и бригад. Офицеры-артиллеристы выполнили около 27 тысяч огневых задач.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Основные усилия при подготовке были сосредоточены на совершенствовании применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, планировании и управлении огневым поражением потенциального противника. Исходя из опыта боевого применения РВиА в современных вооруженных конфликтах, особое внимание уделялось повышению живучести и автоматизации процессов подготовки и ведения огня.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На занятиях по боевой подготовке внедрялись расчетные программы для определения установок для стрельбы каждому орудию и передаче их на огневую позицию с использованием радиостанции «Азарт», что позволяет уменьшить время подготовки к ведению огня в несколько раз. Также в повседневную практику внедрено использование летательных аппаратов, автоматизированной системы наведения орудий (АСУНО), компьютерного артиллерийского полигона «Артерра-ЗД».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Активно применялся также рассредоточенный боевой порядок артиллерийских подразделений на увеличенных до 100-200 м интервалах между орудиями. Кроме того, в течение года апробировались способы применения подразделений артиллерии при ведении контрбатарейной (контрминометной) и контррадиолокационной борьбы.

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