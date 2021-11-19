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Ученые назвали наиболее вероятное место происхождения COVID-19

Светлана Иванова
11:22 19.11.2021
Первым заразившимся SARS-Cov-2 человеком стал продавец морепродуктов на рынке в китайском городе Ухань, считает эволюционный биолог Майкл Уороби.
Ученые назвали наиболее вероятное место происхождения COVID-19
© Фото: simone saponetto, Pixabay
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Наиболее вероятным местом возникновения COVID-19 стал рынок в китайском городе Ухань. К таким выводам пришел эволюционный биолог Майкл Уороби. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что вспышка коронавируса возникла из-за животных, которых продавали на рынке, сообщает CNN.

Первым заразившимся COVID-19 человеком стал продавец морепродуктов.

«Доказательства довольно убедительно свидетельствуют о том, что вирус появился на рынке, после чего проник в ближайшие районы», - указал Уороби.

В ходе научной работы Уороби и его команда изучили все задокументированные случаи SARS-Cov-2. Были учтены заболевшие до объявления пандемия. Оказалось, что большинство инфицированных работали на рынке «Хуанань» или проживали недалеко от него.

По мнению ученого, официально доказать, что местом возникновения вируса стал уханьский рынок, скорее всего, не получится, потому в Китае продезинфицировали рынок и убрали животных, когда выяснилось, что число случаев заражения SARS-Cov-2 стало стремительно увеличиваться. Меры властей страны, направленные на предотвращение дальнейшего распространения вируса, уничтожили важные доказательства, убежден Уороби.

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