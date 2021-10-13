СМИ: КНР изучит образцы крови из Уханя для исследования природы COVID-19

По информации прессы, в рамках проведения исследования на предмет происхождения коронавируса в Китае намерены изучить десятки тысяч образцов, хранящихся в банке крови города Уханя. Согласно СМИ, всего там к настоящему моменту находится 200 тысяч образцов, включая те, что были взяты в конце 2019 года.

Как сообщает CNN со ссылкой на чиновника из КНР, группа экспертов ВОЗ пришла к выводу, что с помощью данных образцов можно получить полезные для выяснения природы вируса сведения. По уточнению телеканала, официальные лица Китая будто бы заявили, что образцы крови специально сохраняли в течение двух лет на случай, если их потребуется использовать в судебных разбирательствах.

В ближайшее время, в соответствии с данными прессы, двухгодичный срок для интересующих ученых образцов завершится. После этого, как пишет СМИ, специалисты будто бы начнут их изучение.