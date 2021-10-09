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СМИ выдвинули новую теорию эволюции коронавируса

Роман Захаров
18:41 09.10.2021
По данным западных журналистов, вирус мог мутировать в теле зараженного человека.
СМИ выдвинули новую теорию эволюции коронавируса
© Фото: King Abdullah University Of Scie, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новый коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году шахтера из Китая, образцы его вируса были переданы в лабораторию в Ухане, откуда, вероятно, и произошла утечка. Об этом пишет Telegraph, ссылаясь на  исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

Как объяснил специалист изданию, вирус способен совершать «эволюционные скачки» и переживать множественные мутации, когда длительное время находится в теле одного человека.

«Много сотен мутаций произошли в одном шахтере, чтобы привести к образованию Sars-Cov-2. Десятилетия уместились примерно в шесть месяцев. Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году, и утверждает, что произошла утечка вируса из медицинского образца, полученного от шахтеров, инфицированных в ходе вспышки», - приводит газета слова Латэма.

По информации издания, в 2012 году у шести шахтеров, разгребавших остатки помета летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, медики зафиксировали «похожее на пневмонию» заболевание. Впоследствии трое из них скончались, другие провели в лечебном учреждении до полугода. Год спустя после смертей ученые из города Ухань в том же месте нашли коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

«Мы знаем, что коронавирусы были разнообразными и многочисленными рядом с шахтой, и мы знаем, что некоторые из шахтеров долго находились в больнице. Их лечение продолжалось шесть месяцев и привело к эволюции новых адаптированных человеческих коронавирусов», - рассказал Джонатан Латэм.

В материале подчеркивается, что образцы вируса, поразившего шахтеров, отправили исследователям в Ухань, где в дальнейшем и была зарегистрирована первая вспышка COVID-19.

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