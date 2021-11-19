Миру предрекли новую пандемию, в разы страшнее COVID-19

Национальная медицинская академия (NAM) США предупредила о возможном развитии новой пандемии гриппа. По оценкам исследователей, ущерб может быть сопоставим с количеством жертв 1918-1919 годов, когда в Европе бушевала «испанка», и превысить смертность от коронавируса.

Как говорится в докладе организации, из-за новой пандемии по всему миру может погибнуть порядка 33 миллионов человек.

По мнению сотрудников NAM, странам сейчас необходимо подготовиться к волне заболеваемости, в частности, начать разработку вакцин нового поколения и стимулировать странах с низким и средним уровнем дохода, чтобы они могли производить собственные препараты.

Риск развития пандемического гриппа возрастает в современном мире из-за «изменения глобальных и региональных условий, влияющих на характер контактов людей».

Ежегодно в мире регистрируется от 3 до 5 миллионов случаев заболевания гриппом и до 650 000 смертей. При появлении агрессивного штамма гриппа этот показатель может вырасти в несколько раз.

В среднем от гриппа умирает от 290 до 650 тыс. человек в год. Коронавирус за два года стал причиной смерти 5,1 млн человек по всему миру.