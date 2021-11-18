Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших

Люди, которые переболели коронавирусом, еще долгое время могут сталкиваться с последствиями, наиболее распространенным из которых является нарушение свертываемости крови. Об этом предупредила врач-гематолог высшей категории Диана Ким.

Она отметила, что такие пациенты в дальнейшем рискуют получить такие диагнозы как «тромбоз» или «инсульт».

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт», - сказала она в интервью радио Sputnik.

Врач отметила, если тромбы образуются в сосудах головного мозга, то исход может быть фатальным.

По словам Ким, предотвратить последствия можно, принимая разжижающие кровь препараты - антикоагулянты. Считается, что их следует принимать в течение трех месяцев после болезни.

«Однако самостоятельно назначать себе антикоагулянты не надо. Это делается под контролем врача. Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», - предупредила гематолог.

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиянам моложе 60 лет, перенесшим COVID-19, можно вакцинироваться «Спутником Лайт», старшему поколению для этих целей лучше использовать «Спутник V».