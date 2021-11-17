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Гинцбург озвучил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19

Роман Захаров
09:58 17.11.2021
Ученый рассказал, какая вакцина лучше подойдет для иммунизации переболевших коронавирусом пожилых людей.
Гинцбург озвучил рекомендации по вакцинации переболевших COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Россиянам моложе 60 лет, перенесшим COVID-19, можно вакцинироваться «Спутником Лайт», старшему поколению для этих целей лучше использовать «Спутник V». Такое мнение высказал директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый при этом подчеркнул, что Министерство здравоохранения РФ приняло абсолютно правильное решение, посоветовав разные вакцины для людей разных возрастных категорий.

«Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V"», - приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Летом прошлого года Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 «Спутник V», разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Помимо этого, в нашей стране были созданы вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Весной 2021 года стало известно о регистрации четвертого отечественного препарата - «Спутник Лайт».

Напомним, вакцинация от коронавируса для граждан России на территории страны проводится совершенно бесплатно. Прививка является лучшим способом защитить себя и близких от опасной инфекции.

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