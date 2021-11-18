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Польша заявила о готовности закрыть ж/д погранпереход из-за наплыва мигрантов

Ян Брацкий
18:14 18.11.2021
Соответствующее письмо будет направлено председателю Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолию Лаппо.
Польша заявила о готовности закрыть ж/д погранпереход из-за наплыва мигрантов
© Фото: ТРК "Звезда"
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Официальная Варшава пригрозила Минску перекрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация с мигрантами вблизи пограничного пункта пропуска не будет урегулирована в кратчайшие сроки. Подобный ультиматум содержится в поручении главы республиканского МВД главному коменданту Пограничной стражи.

«Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице. В случае отсутствия ответа на это обращение, польская сторона приостановит деятельность находившегося там железнодорожного пограничного перехода», - говорится в сообщении.

Сейчас на белорусско-польской границе скопились около двух тысяч мигрантов, которые расположены в организованном белорусскими властями полевом лагере, еще около 500 человек расположились в окрестных лесах. Об этом ранее сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она напомнила, что в ходе первых переговоров Александра Лукашенко с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель по данной проблеме он предложил ей открыть для двух тысяч мигрантов гуманитарный коридор в Германию. В свою очередь, Минск обязался содействовать остальным в их возвращении на родину.

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