Польша заявила о готовности закрыть ж/д погранпереход из-за наплыва мигрантов

Официальная Варшава пригрозила Минску перекрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация с мигрантами вблизи пограничного пункта пропуска не будет урегулирована в кратчайшие сроки. Подобный ультиматум содержится в поручении главы республиканского МВД главному коменданту Пограничной стражи.

«Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский поручил главному коменданту Пограничной стражи обратиться к председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь генералу Анатолию Лаппо с письмом, призывающим к стабилизации ситуации вблизи пограничного пункта пропуска в Кузнице. В случае отсутствия ответа на это обращение, польская сторона приостановит деятельность находившегося там железнодорожного пограничного перехода», - говорится в сообщении.

Сейчас на белорусско-польской границе скопились около двух тысяч мигрантов, которые расположены в организованном белорусскими властями полевом лагере, еще около 500 человек расположились в окрестных лесах. Об этом ранее сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она напомнила, что в ходе первых переговоров Александра Лукашенко с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель по данной проблеме он предложил ей открыть для двух тысяч мигрантов гуманитарный коридор в Германию. В свою очередь, Минск обязался содействовать остальным в их возвращении на родину.