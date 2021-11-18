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Лавров назвал сознательными провокациями действия Запада в Черном море

Виктория Ивашечкина
18:10 18.11.2021
По словам главы ведомства, конфликтный потенциал образовался из-за того, что западные страны не хотят вести дела на равноправной основе.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что в отношениях России и Запада накапливается конфликтный потенциал. Кроме того, по словам дипломата, Москва видит сознательные провокации со стороны Запада в Черном море.

«Мы видим сознательные провокации, мы видим ситуацию, которую уже описывали не раз кинематографисты, в частности, в таком фильме, который называется «Хвост виляет собакой», - подчеркнул Лавров по итогам расширенного заседания коллегии Министерства иностранных дел России с участием президента РФ.

По словам Лаврова, конфликтный потенциал, главным образом, образовался из-за того, что Запад не хочет вести дела на равноправной взаимовыгодной основе, а также не хочет искать баланса интересов.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец USS Porter начал переход из Черного моря в Средиземное.

Уточнялось, что судно зашло в Черное море 30 октября, позже в регион прибыли танкер John Lenthall ВМС США и штабной корабль Mount Whitney американских Военно-морских сил.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что такими действиями Запад дестабилизирует обстановку в Черном море. В российском оборонном ведомстве также высказали мнение, что главной целью этих учений является военное освоение территории Украины.

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