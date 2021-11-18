В стране и мире Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны в четверг, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ. «На военную активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать», - сказал глава государства. Путин отметил, что НАТО проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к российским границам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика