Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны
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Президент РФ Владимир Путин пообещал адекватную реакцию России на военную активность НАТО у границ страны в четверг, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.
«На военную активность натовцев по периметру российских границ мы, конечно, будем адекватно реагировать», - сказал глава государства.
Путин отметил, что НАТО проявляет подчеркнуто конфронтационный настрой, настырно и демонстративно приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.