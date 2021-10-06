Sky News: НАТО вдвое сократит российское постпредство

Североатлантический альянс принял решение о сокращении миссии России и высылке восьми дипломатов. Об этом сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс. Решение принято якобы в ответ на «враждебные действия» России.

«НАТО решил наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ... Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать. Еще две должности будут сокращены», - написала Хейнс в Twitter.

По данным телеканала, в настоящий момент в российском постпредстве при НАТО работают 20 человек. Официальных комментариев от альянса по этому поводу не поступало.