Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Sky News: НАТО вдвое сократит российское постпредство

Ян Брацкий
17:49 06.10.2021
По данным редактора телеканала Sky News, высылке подлежат якобы необъявленные сотрудники разведки.
Sky News: НАТО вдвое сократит российское постпредство
© Фото: Stefan Puchner,dpa, globallookpress
Читайте нас на:

Североатлантический альянс принял решение о сокращении миссии России и высылке восьми дипломатов. Об этом сообщила редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс. Решение принято якобы в ответ на «враждебные действия» России.

«НАТО решил наполовину уменьшить миссию России при альянсе в ответ на предполагаемую враждебную деятельность РФ... Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать. Еще две должности будут сокращены», - написала Хейнс в Twitter.

По данным телеканала, в настоящий момент в российском постпредстве при НАТО работают 20 человек. Официальных комментариев от альянса по этому поводу не поступало.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:46 В стране и мире
Видео
Суд арестовал мужа экс-замминистра просвещения Раковой
17:42 В стране и мире
В Совбезе РФ рассказали о новой тактике террористов для распространения COVID-19
17:08 В стране и мире
Видео
СК показал кадры следственных действий по делам о пытках заключенных под Саратовом
13:11 В стране и мире
Видео
Девушка Саакашвили назвала условие его экстрадиции на Украину
12:49 Армия
Видео
Шойгу заявил, что в основу «Запада-2021» легла отработка новых форм и способов войны
Популярное
Видео
«Жуткая вонь»: москвич возмутил соседей выставкой отрубленных голов животных в подъезде
Дзюба рассказал о своих проблемах с мотивацией
Жена Саакашвили отреагировала на видео с его новой девушкой
Геббельса обнаружили в списке почетных граждан немецкого города
Эксперты назвали внешние особенности опасной картошки
Мясников рассказал о «суперраспространителях» коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.