СМИ: запуск «Северного потока-2» могут отложить до марта 2022 года

Ввод трубопровода «Северный поток-2» в эксплуатацию могут отложить до марта 2022 из-за приостановки процесса сертификации. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в правительстве ФРГ.

«Ожидается, что запуск «Северного потока-2» может быть отложен до марта 2022», - утверждают журналисты издания.

Накануне Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию газопровода «Северный поток - 2».

Ведомство сообщило, что трубопровод может быть сертифицирован как независимый оператор только при условии реорганизации прав собственности. В частности, от компании Nord Stream 2 AG требуют, чтобы она передала основной капитал и персонал в введение немецкой дочки.

В свою очередь в Кремле отметили, что процесс сертификации газопровода идет в рамках правовых норм. Политической подоплеки в решении федерального сетевого агентства Германии временно приостановить сертификацию проекта нет.

В Кремле также не стали делать прогнозы, когда газопровод может быть запущен.