Врач назвала причины для получения постоянного медотвода от вакцинации

Абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 является сильная аллергия и аллергическая реакция на компоненты препарата. Об этом сообщила врач-вакцинолог Мария Ивлева, пишет aif.ru.

Специалист уточнила, что причиной для постоянного медицинского отвода могут являться аллергические реакции при любых предыдущих вакцинациях. Кроме того, если после первого компонента температура поднялась выше 40, введение второй дозы препарата противопоказано, отметила доктор.

«Врач может инициировать иммунологическую врачебную комиссию и оформляет постоянный медотвод», - пояснила Ивлева алгоритм получения постоянного метотвода.

Вакцинолог также назвала относительные противопоказания к проведению иммунизации. Прививку стоит отложить, если имеются хронические и аутоиммунные заболевания в стадии обострения, болезни системы кроветворения и злокачественные новообразования.

Индивидуальный график вакцинации составляется для пациентов во время приема иммунносупрессеров (препаратов, применяемых для искусственного угнетения иммунитета). По словам специалиста, прививаться в этом случае нужно вне стадии обострения, потому что медикаменты подавляют работу иммунитета, и вакцинация становится неэффективной. При этом болеть коронавирусом людям с подобными заболеваниями крайне нежелательно, резюмировала врач.