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Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию COVID-19

Виктория Ивашечкина
15:01 18.11.2021
Несколькими днями ранее в Минздраве рассказали, что уже 4,5 миллиона россиян прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Мишустин назвал вакцинацию единственным способом остановить пандемию COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что распространение коронавирусной инфекции можно остановить, постоянно наращивая темпы вакцинации.

«Главное - ускорить массовую вакцинацию населения. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей», - подчеркнул глава правительства РФ в ходе двусторонней встрече с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым в четверг, 18 ноября, передает РИА Новости.

Мишустин также напомнил, что МЧС РФ 12 ноября поставило в Киргизию в качестве гумпомощи 200 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт».

Ранее директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что россиянам моложе 60 лет, перенесшим COVID-19, можно вакцинироваться «Спутником Лайт», старшему поколению для этих целей лучше использовать «Спутник V».

По его словам, Минздрав РФ принял абсолютно правильное решение, посоветовав разные вакцины для людей разных возрастных категорий.

Несколькими днями ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что 4,5 миллиона человек прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. По его словам, «повторная вакцинация сегодня уже идет».

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