Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России обновило методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. Новая версия содержит изменения относительно обеспечения безопасности оксигенотерапии.

В частности, речь идет в том числе о показателях оптимального потребления кислорода и требованиях к его качеству.

Обновлены рекомендации и относительно режима дозирования барицитиниба, применяемого для лечения пациентов с COVID-19 в стационарных условиях. Документ уже направили в регионы для использования в практической работе, уточнили в ведомстве журналистам.

Ранее стало известно, что число вылечившихся от коронавируса россиян возросло за сутки на 36 414. Это новый максимум за пандемию.