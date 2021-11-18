Названо смертельно опасное последствие коронавируса
Ни для кого не секрет, что коронавирусная инфекция имеет ряд последствий для организма человека, но, как правило, переболевшие не придают им серьезного значения. Как, однако, утверждает врач-гематолог высшей категории Диана Ким, такая легкомысленность является совершенно напрасной, поскольку некоторые постковидные проявления, по ее словам, могут даже привести к смерти.
Так, среди опасных последствий COVID-19 медики выделяют нарушение свертываемости крови. Ким утверждает, что потенциально данное осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавируса. Специалист при этом подчеркнула, что от повышения густоты крови после инфекции не застрахован никто, в том числе молодые люди, болевшие в легкой форме.
«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», - объяснила врач в беседе с радио Sputnik.
Диана Ким добавила, что в зоне повышенного риска находятся лица, которые и до коронавирусной инфекции испытывали проблемы с сосудами.
«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», - поделилась знаниями врач-гематолог.
Профилактику появления тромбов эксперт рекомендовала проводить с помощью антикоагулянтов (препараты, которые разжижают кровь). Она, однако, отметила, что не стоит принимать решение о приме таких препаратов, не посоветовавшись с врачом.
«Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», - уточнила Ким.
Напомним, вакцинация от коронавируса для граждан России на территории страны проводится совершенно бесплатно. Прививка, по данным медиков, является лучшим способом защитить себя и близких от опасной инфекции.