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Названо смертельно опасное последствие коронавируса

Роман Захаров
11:23 18.11.2021
Среди опасных последствий COVID-19 медики выделяют нарушение свертываемости крови.
Названо смертельно опасное последствие коронавируса
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Ни для кого не секрет, что коронавирусная инфекция имеет ряд последствий для организма человека, но, как правило, переболевшие не придают им серьезного значения. Как, однако, утверждает врач-гематолог высшей категории Диана Ким, такая легкомысленность является совершенно напрасной, поскольку некоторые постковидные проявления, по ее словам, могут даже привести к смерти.

Так, среди опасных последствий COVID-19 медики выделяют нарушение свертываемости крови. Ким утверждает, что потенциально данное осложнение может привести к тромбозу или инсульту даже спустя месяцы после выздоровления от коронавируса. Специалист при этом подчеркнула, что от повышения густоты крови после инфекции не застрахован никто, в том числе молодые люди, болевшие в легкой форме.

«У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. В частности, у одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования», - объяснила врач в беседе с радио Sputnik.

Диана Ким добавила, что в зоне повышенного риска находятся лица, которые и до коронавирусной инфекции испытывали проблемы с сосудами.

«Тромбообразование всегда опасно, но все зависит от того, где образовался тромб. Если это произошло в головном мозге, то будет инсульт. В зависимости от отдела мозга это может быть либо фатальный инсульт, либо с минимальными последствиями», - поделилась знаниями врач-гематолог.

Профилактику появления тромбов эксперт рекомендовала проводить с помощью антикоагулянтов (препараты, которые разжижают кровь). Она, однако, отметила, что не стоит принимать решение о приме таких препаратов, не посоветовавшись с врачом.

«Эти препараты не совсем безобидные, поэтому не стоит их самому себе назначать», - уточнила Ким.

Напомним, вакцинация от коронавируса для граждан России на территории страны проводится совершенно бесплатно. Прививка, по данным медиков, является лучшим способом защитить себя и близких от опасной инфекции.

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