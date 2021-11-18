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В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19

Майя Мусиенко
11:58 18.11.2021
За последние 24 часа скончался 1251 пациент с коронавирусом.
В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Вторые сутки подряд в России обновляется максимум по летальным исходам среди пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 18 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве установлено 94 случая смерти, в Санкт-Петербурге — 79, и еще 65 человек скончались в Краснодарском крае. Общее число жертв COVID-19 превысило 260 тысяч.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, тогда умерли 1247 россиян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорость тестирования на коронавирус в стране необходимо увеличить.

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