В России второй день подряд фиксируют максимум смертей от COVID-19

Вторые сутки подряд в России обновляется максимум по летальным исходам среди пациентов с COVID-19. Об этом в четверг, 18 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Москве установлено 94 случая смерти, в Санкт-Петербурге — 79, и еще 65 человек скончались в Краснодарском крае. Общее число жертв COVID-19 превысило 260 тысяч.

Предыдущий антирекорд был зарегистрирован накануне, тогда умерли 1247 россиян.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что скорость тестирования на коронавирус в стране необходимо увеличить.