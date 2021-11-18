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Синоптик объяснила, от чего зависит метеочувствительность

Светлана Иванова
13:57 18.11.2021
У некоторых людей по разным причинам нарушен адаптационный механизм, поэтому может развиваться метеозависимость, считает специалист Гидрометцентра РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pexels
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Человечество на протяжении своего существования адаптировалось к колебаниям погодных условий на планете, поэтому чаще всего люди не реагируют на них. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. При этом она подчеркнула, что у некоторых людей по разным причинам нарушен адаптационный механизм, поэтому может развиваться метеозависимость.

«Мы всегда испытываем эти колебания, и мы за свою историю приспособились жить в этой среде, для нас это нормально. Сейчас в связи с развитием цивилизации у нас есть люди, у которых нарушен адаптационный механизм, по разным причинам. С возрастом накапливается что-то. Они могут реагировать на это. Тут надо просто выполнять рекомендации медиков», - указала метеоролог.

Она добавила, что, как правило, человек комплексно реагирует на погоду. Однако некоторые специалисты определили, в каком порядке человек реагирует на погодные колебания.

«Те же метеорологи говорят, что мы в таком порядке реагирует на погодные колебания: прежде всего, температура, потом состояние небосвода (то есть есть солнце или оно закрыто облаками), потом осадки, ветер, потом состояние электромагнитного поля Земли, то есть космическая погода, и потом в этом списке идет давление», - пояснила Макарова.

Ранее синоптики предупредили, что Центральную Россию ожидают «барическая пропасть» и сильный снегопад в субботу, 20 ноября. Обильные осадки и низкое атмосферное давление будут сопровождаться порывистым ветром.

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