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Метеозависимых предупредили о резком падении атмосферного давления

Майя Мусиенко
06:31 18.11.2021
По прогнозам синоптиков, к концу недели атмосферное давление составит 720 миллиметров ртутного столба.
Метеозависимых предупредили о резком падении атмосферного давления
© Фото: Konstantin Kokoshkin globallookpress
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К выходным атмосферное давление в Европейской части России существенно снизится до близкого к рекордному показателя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу, 20 ноября, мощный антициклон сменится глубоким циклоном, который принесет осадки и сильный ветер. Также по прогнозам метеорологов, упадет атмосферное давление. Оно достигнет 720 миллиметров ртутного столба.

«За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значениям», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что на ближайших выходных россиян ждет «нерадостная» погода: низкая облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер.

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