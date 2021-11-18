Метеозависимых предупредили о резком падении атмосферного давления

К выходным атмосферное давление в Европейской части России существенно снизится до близкого к рекордному показателя. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу, 20 ноября, мощный антициклон сменится глубоким циклоном, который принесет осадки и сильный ветер. Также по прогнозам метеорологов, упадет атмосферное давление. Оно достигнет 720 миллиметров ртутного столба.

«За четыре-пять дней давление понизится на 40 миллиметров. Очень сильное понижение. Само по себе такое давление близко к рекордным значениям», — подчеркнул Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что на ближайших выходных россиян ждет «нерадостная» погода: низкая облачность, осадки в виде дождя и мокрого снега, сильный ветер.