Сильнейший за 70 лет мокрый снегопад со штормовым ветром обрушатся на Москву в субботу

Аномальное количество осадков в виде мокрого снега и дождя ожидается в Москве в субботу, 20 ноября. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он уточнил, что в этот день выпадет примерно 14-16 миллиметров, что составляет четверть от всей месячной нормы.

«Примерно до 14-16 миллиметров (осадков – прим. ред.), что составляет четверть от всего месячного объема. В Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 год», - подчеркнул синоптик.

Он добавил, что выпадение такого колоссального количества смешанных осадков приведет к формированию довольно тяжелого снежного покрова, высотой до 4-7 сантиметров.

«В ночь на воскресенье подморозит, это снежно-водяная каша замерзнет, и на дорогах образуется сильная гололедица», - указал специалист.

Тишковец добавил, что регион ожидает «барическая пропасть», при которой произойдет резкое снижение атмосферного давления.

«Атмосферное давление к 12 часам московского времени в субботу рухнет в барическую пропасть, понизится с 736 миллиметров ртутного столба до аномально низких величин, и барометр покажет 716 миллиметров ртутного столба, что почти на 28-30 единиц ниже нормы. Также существенно, как минимум на 5-6 единиц, ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня, которое наблюдалось в 2008 году и для 20 ноября в Москве составляет 721,8 миллиметра ртутного столба», - заявил синоптик.

Обильные осадки и низкое атмосферное давление будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 18-23 м/с.