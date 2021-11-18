В Кремле ответили на вопрос о ревакцинации Путина

Президент РФ Владимир Путин сообщит, когда пройдет ревакцинацию от коронавируса. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

«Он сообщит об этом, когда примет решение», - сказал пресс-секретарь главы государства.

Несколькими днями ранее Песков сообщил, что прошел вакцинацию от COVID-19 препаратом «Спутник Лайт». По его словам, он принял решение привиться, несмотря на высокий уровень антител в организме.

Напомним, Владимир Путин вакцинировался от коронавируса весной этого года. Первое время глава государства не рассказывал журналистам, какой именно препарат он использовал, отмечая, что все российские вакцины одинаково эффективны, однако позже признался, что это был «Спутник V».