Путин заявил, что после выработки антител будет расширять географию рабочих поездок

Президент России Владимир Путин после выработки антител в результате вакцинации от COVID-19 будет расширять географию рабочих поездок. Об этом он рассказал во время проходившей в режиме видеоконференции встречи с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

«Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры - библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», - сообщил президент.

Владимир Путин сделал прививку первым компонентом препарата от коронавируса во вторник, 23 марта. Каких-либо побочных эффектов сразу после укола у главы государства медики не зафиксировали. В среду российский лидер провел полноценный рабочий день. В Кремле не стали раскрывать, какой именно вакциной привился президент.