В Кремле связали эвакуацию граждан РФ из Кабула с беспокойной обстановкой в Афганистане

Эвакуация российских граждан РФ из Афганистана связана с крайне неспокойной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне неспокойно», - сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России по поручению президента организовали эвакуацию граждан РФ, ОДКБ, Украины и Афганистана из Исламской республики Афганистан.

Также был раскрыт состав гуманитарной помощи, доставленной в Кабул самолетами ВТА России - это оказались теплые вещи и продовольствие.