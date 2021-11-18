В Кремле связали эвакуацию граждан РФ из Кабула с беспокойной обстановкой в Афганистане
Как отметил пресс-секретарь президента России, эвакуация проводилась не только для граждан РФ, но и для граждан ОДКБ и некоторых других стран, испытывающих необходимость покинуть территорию Афганистана.
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Эвакуация российских граждан РФ из Афганистана связана с крайне неспокойной обстановкой в этой стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Там не только граждане России, но и граждане из некоторых стран ОДКБ, из других стран. Это эвакуация тех граждан, которые пожелали, которым необходимо покинуть территорию Афганистана с учетом того, что там крайне и крайне неспокойно», - сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что в Минобороны России по поручению президента организовали эвакуацию граждан РФ, ОДКБ, Украины и Афганистана из Исламской республики Афганистан.
Также был раскрыт состав гуманитарной помощи, доставленной в Кабул самолетами ВТА России - это оказались теплые вещи и продовольствие.