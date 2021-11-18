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Директор Александра Серова назвал сроки выписки певца из больницы

Светлана Иванова
12:41 18.11.2021
Исполнителя, который более месяца назад был госпитализирован с обширным поражением легких, выпишут в пятницу, 19 ноября.
Директор Александра Серова назвал сроки выписки певца из больницы
© Фото: Anatoly Lomohov, RussianLook, globallookpress
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Российского эстрадного певца Александра Серова в пятницу, 19 ноября, выпишут из больницы. Об этом рассказал «Звезде» концертный директор народного артиста Александр Федорков. Представитель исполнителя не стал уточнять, выздоровел ли окончательно Серов.

«Завтра выписывают», - сообщил Федорков.

В начале октября певца, который заболел коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали в Москве с воспалением легких. СМИ сообщали о 75% поражения легких, дышать Серову приходилось с помощью кислородной маски.

Позже дочь исполнителя Мишель Серова сообщила о положительной динамике на фоне лечения.

Певец получил известность благодаря хитам «Я люблю тебя до слез», «Звездопад», «Как быть» и другим композициям. В 2004 году 67-летнему Серову присвоили звание народного артиста России.

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