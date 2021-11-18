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Опубликованы кадры прибытия российских военно-транспортных самолетов в Кабул

Андрей Аркадьев
Валентин Гвоздев
Николай Баранов
12:12 18.11.2021
Минобороны России доставило в Афганистан гуманитарный груз. Также из этой страны эвакуируют российских граждан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В столицу Афганистана Кабул российские военно-транспортные самолеты доставили партию гуманитарной помощи. Это еда, лекарства, вещи и ряд товаров первой необходимости.

Гуманитарную помощь распределят среди нуждающихся местных жителей. Всего Минобороны России доставило в Афганистан несколько десятков тонн гуманитарного груза.

Кроме того, обратными рейсами из этой страны вывезут российских граждан, а также граждан других стран. Президент РФ Владимир Путин распорядился эвакуировать более 380 человек.

Ранее сообщалось, что три военно-транспортных самолета Ил-76 вылетели с аэродрома Чкаловский и прибыли в Кабул.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.

На базе самолета создано много модификаций, в том числе противопожарный Ил-76М, который может быть в короткие сроки переоборудован в грузовую машину; самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50; топливозаправщик Ил-78; медицинский Ил-76МД «Скальпель», на борту которого находятся три медицинских модуля, выполняющие функции предоперационной, операционной и палаты интенсивной терапии; Ил-76МДК «Космос» для тренировок космонавтов в условиях искусственной невесомости; летающая лаборатория Ил-76ЛЛ для отработки и испытания авиационных двигателей.

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