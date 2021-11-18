Россиянам предрекли холодную, мрачную и сырую погоду в ближайшие дни

На этой неделе жителей европейской части России ждет тотальная непогода. Ветер усилится, небо затянется облаками, и выпадет мокрый снег. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, к выходным атмосферное давление резко упадет до 720 миллиметров ртутного столба и, возможно, станет рекордным.

«Такое резкое падение давления в течение четырех-пяти дней наблюдается редко. Когда в начале недели мощный антициклон, а в конце недели - очень глубокий циклон», - рассказал метеоролог.

Тем не менее, по мнению ученого, гораздо сильнее, чем давление, на россиянах скажется повышенная облачность, которая приведет к дождю и мокрому снегу.

«Погода будет мрачная, тусклая, а облака очень мощные и низкие», - предупредил Вильфанд.

Кроме того, руководитель Гидрометцентра спрогнозировал усиление ветра до 17 метров в секунду и сообщил, что температура будет ощущаться холоднее, чем на термометрах.