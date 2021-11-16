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Москвичам пообещали 10-сантиметровые сугробы в ближайшие выходные

Ян Брацкий
14:38 16.11.2021
По словам синоптиков, количество выпавших в конце недели осадков будет соответствовать декабрьской норме.
Москвичам пообещали 10-сантиметровые сугробы в ближайшие выходные
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В конце недели Москву может засыпать снегом. Такой прогноз сделали специалисты центра погоды «Фобос». На протяжении рабочей пятидневки жителей столичного региона ожидает постоянная смена погодных условий. Атмосферное давление будет аномально низким, а температура воздуха начнет стремительно понижаться.

«Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 сантиметров, что соответствует первой декаде декабря», - говорится на официальном сайте центра погоды.

Как отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, погода в Москве и области в конце ноября будет соответствовать той, что обычно устанавливается в январе. Ночные температуры опустятся до 13 градусов мороза, а дневные не превысят минус 7. В конце последнего осеннего месяца показатели составят минус 12 и минус 19 соответственно.

Накануне синоптики обратили внимание метеочувствительных москвичей на грядущие скачки атмосферного давления. По прогнозам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, давление будет ежедневно падать на шесть миллиметров ртутного столба.

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