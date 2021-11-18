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Физик перечислил угрожающие Земле астероиды

Светлана Иванова
10:39 18.11.2021
Астероид Апофис должен приблизиться к нашей планете на расстояние около 30 тысячи километров в 2029 году. Спутники связи находятся на высоте 36 тысяч километров, поэтому существует опасность столкновения небесного тела с геостационарными спутниками, рассказал физик Натан Эйсмонт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Willgard Krause, Pixabay
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В ближайшие 200 лет с Землей не столкнется ни один из потенциально опасных астероидов, орбиты которых отслеживают специальные службы. Об этом «Звезде» рассказал ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Он подчеркнул, что эти выводы сделаны на основе данных наблюдений.

Всего потенциально опасных космических объектов, то есть, тех, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли и размеры у которых достаточны, чтобы при столкновении возникла региональная или даже глобальная катастрофа, порядка 23-24 тысяч, уточнил физик.

«Таких объектов, которые потенциально представляют опасность, когда-либо, может быть, через тысячу лет столкнутся, их довольно много. 23-24 тысячи. Это объекты, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли и размеры у которых достаточны, чтобы при столкновении возникло явление, которое быть  оценено как региональная или даже глобальная катастрофа», - пояснил Эйсмонт.

По его словам, один из наиболее настораживающих объектов – это астероид Апофис, диаметр которого составляет примерно 430-450 метров. Ученый указал, что, по прогнозам, через десятилетие небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние всего 30 тысяч километров.

«Это ближе, чем летают спутники связи, они на высоте 36 тысяч километров. Если какая-то опасность и есть, то столкнется этот объект с геостационарными спутниками, может столкнуться <…> Размеры какие у этого объекта – примерно 430-450 метров в диаметре. Это довольно заметный объект. Если оценить его массу, что-то порядка 50 миллионов тонн», - рассказал ученый.

Есть и другие потенциально опасные объекты, которые не в ближайшие десятилетия приблизятся к  Земле, а где-то через 100 лет, добавил физик. Таким небесным телом является Бенну, размеры которого чуть больше Апофиза. Больше информации об астероиде и его орбите можно будет узнать после возвращения на Землю космического аппарата OSIRIS-REx, который в настоящее время он находится на пути к Земле и несет образцы грунта. 

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