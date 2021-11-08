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Эксперт оценил масштаб угрозы для Земли от астероида Nereus

Кира Карон
11:58 08.11.2021
Астероид, размер которого сопоставим с Эйфелевой башней, приблизится к нашей планете в декабре.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Chris Meaney, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт рассказал, какую опасность для Земли представляет астероид под названием Nereus. Небесное тело пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров от Земли 11 декабря.

«Я сразу могу сказать, что здесь не ошиблись. Здесь может быть погрешность до 10 тысяч километров. Этот астероид соответствует классификации потенциально опасных астероидов. Это те астероиды, орбиты которых приближаются к орбите Земли меньше чем на какое-то расстояние. В данном случае около трех миллионов километров. Заведомо он не столкнется. Нельзя сказать, что размеры астероида большие. Конечно, если бы такой астероид столкнулся, то была бы катастрофа», - сказал Эйсмонт.

Он отметил, что размеры астероида Nereus такие же, как у астероида Апофис, который был открыт в 2004 году.

«Сначала ошиблись с его траекторий и считали, что есть небольшая вероятность в порядке 2% , что он столкнется с Землей. А сейчас таких астероидов больше 20 тысяч и они пролетают в окрестностях миллионы километров, в 10 раз старше, чем орбита Луны. Вот эти орбиты они пролетают практически несколько раз в неделю. Только они меньше, чем этот, но они относятся к классификации потенциально опасных, но не более того», - сказал он.

В заключение Натан Эйсмонт добавил, что если бы произошло столкновение астероида с Землей, то это была бы катастрофа глобального масштаба.

Астероид, размер которого сопоставим с Эйфелевой башней, приблизится к нашей планете в декабре. Как сообщает издание Daily Record со ссылкой на данные NASA, речь идет о космическом объекте под названием 4660 Nereus, чья длина составляет 330 метров.

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