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Ученые рассказали о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Виктория Ивашечкина
17:22 16.11.2021
По словам экспертов, небесное тело крупнее знаменитого колеса обозрения «Лондонский глаз».
Ученые рассказали о приближении потенциально опасного астероида к Земле
© Фото: pixabay
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Центр изучения околоземных объектов NASA рассказал о приближении к Земле астероида под названием «2016 JG12». По данным специалистов, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой в субботу, 20 ноября, на расстоянии 5,5 миллиона километров со скоростью 7,48 километра в секунду. 

Данный астероид впервые обнаружили 3 мая 2016 года. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. Издание Daily Star подсчитало, что он крупнее колеса обозрения «Лондонский глаз».

Специалисты NASA подчеркивают, что в последующие десятилетия «2016 JG12» еще не раз будет пролетать мимо Земли, но не так близко, как в ноябре текущего года.

Несколькими днями ранее в Институте прикладной математики имени Келдыша зафиксировали неизвестный астероид, который приближается к Земле. Объекту присвоили предварительное наименование 2021 UL17.

Специалисты уточнили, что небесное тело просматривается как слабый объект 20-й звездной величины. В четверг, 11 ноября, он пролетел на расстоянии 18 миллионов километров от Земли.

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