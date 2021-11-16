Ученые рассказали о приближении потенциально опасного астероида к Земле

Центр изучения околоземных объектов NASA рассказал о приближении к Земле астероида под названием «2016 JG12». По данным специалистов, небесное тело пролетит рядом с нашей планетой в субботу, 20 ноября, на расстоянии 5,5 миллиона километров со скоростью 7,48 километра в секунду.

Данный астероид впервые обнаружили 3 мая 2016 года. Его диаметр составляет от 83 до 190 метров. Издание Daily Star подсчитало, что он крупнее колеса обозрения «Лондонский глаз».

Специалисты NASA подчеркивают, что в последующие десятилетия «2016 JG12» еще не раз будет пролетать мимо Земли, но не так близко, как в ноябре текущего года.

Несколькими днями ранее в Институте прикладной математики имени Келдыша зафиксировали неизвестный астероид, который приближается к Земле. Объекту присвоили предварительное наименование 2021 UL17.

Специалисты уточнили, что небесное тело просматривается как слабый объект 20-й звездной величины. В четверг, 11 ноября, он пролетел на расстоянии 18 миллионов километров от Земли.



