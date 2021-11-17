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Синоптики предупредили об аномально низком давлении в Москве

Светлана Иванова
09:44 17.11.2021
В субботу, 20 ноября, барометры покажут давление 718 миллиметров ртутного столба. Эти показатели на 30 единиц ниже нормы, а также ниже абсолютного суточного рекорда этого дня, установленного 13 лет назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве в предстоящие выходные. С таким предупреждением выступили синоптики. Как сообщили в центре погоды «Фобос», в субботу барометры покажут давление 718 миллиметров ртутного столба. Эти показатели на 30 единиц ниже нормы, а также ниже абсолютного суточного рекорда этого дня, установленного 13 лет назад.

Согласно прогнозам, также возможен сильный снегопад. Вероятно, даже будут небольшие сугробы, примерно 10 сантиметров высотой. Такой высокий снежный покров редко образуется в ноябре.

В понедельник, 22 ноября, температура воздуха будет на уровне показателей января - до минус 12 градусов по Цельсию.

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