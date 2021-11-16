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Москвичам пообещали погодную аномалию в конце недели

Анна Касаткина
23:40 16.11.2021
В субботу, 20 ноября, атмосферное давление окажется рекордно низким.
Москвичам пообещали погодную аномалию в конце недели
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
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Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве в субботу, 20 ноября. Об этом сообщает портал «Метеоновости» центра погоды «Фобос».

Как уточняется, в четверг центральная часть Европейской России окажется во власти обширного циклона, который сохранит свое влияние до конца рабочей недели. Будет облачно, ожидаются смешанные осадки и температура на 2-3 градуса выше климатической нормы.

«В субботу днем атмосферное давление упадет до аномально низких величин, и барометры покажут 718-721 мм рт. ст., что на почти на 30 единиц ниже нормального, а также ниже абсолютного суточного рекорда низкого давления этого дня», - говорится в сообщении.

Синоптики напоминают, что самое низкое атмосферное давление для 20 ноября наблюдалось в 2008 году - 721,8 мм рт. ст.

Уже в воскресенье давление начнет расти, а температура воздуха будет понижаться. Осадки перейдут в снег и сформируется снежный покров, высота которого к концу следующей недели будет достигать 5-10 сантиметров, что соответствует первой декаде декабря, заключают метеорологи.

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