Врач назвал неожиданную причину гипертонии

Не самой очевидной причиной проблем с давлением могут являться зажатые мышцы или смещенные кости черепа. Об этом рассказал врач-остеопат Владимир Животов.

Как отметил эксперт, это связано с балансом симпатических и парасимпатических стимулов, которые получает сердце. Первые заставляют орган работать интенсивнее и увеличивают артериальное давление, вторые, напротив, сокращают ритм сердечных сокращений. Зажатые мышцы и смещенные кости нарушают баланс в пользу симпатических стимулов.

«Верхние шейные симпатические узлы дают ветви к сердцу, и за счет работы этих узлов стимулируется работа нашей сердечной мышцы. Если в результате травм, родовых или приобретенных, смещаются кости и напрягаются мышцы, эти симпатические узлы чуть сдавливаются, чуть напрягаются, и дают еще больше стимулов сердцу. Оно вынужденно сокращается чаще и быстрее, поэтому повышается артериальное давление», - рассказал остеопат в беседе с aif.ru.

Животов отметил, что, по его мнению, абсолютное большинство случаев гипертонии с неясными причинами связано с травмой черепа, которая могла быть получена даже десятилетия назад. Для решения проблема необходимо расслабить мышцы и восстановить положение костей, для чего может потребовать помощь остеопата.

Ранее был назван напиток, который поможет снизить давление у гипертоников. Как следует из результатов исследования австралийских ученых, им оказался обычный черный чай.