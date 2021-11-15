Назван снижающий артериальное давление напиток

Регулярное употребление черного чая помогает снизить давление у больных гипертонией. К такому выводу пришла команда австралийских ученых после ряда исследований. Участников эксперимента трижды в день поили черным чаем и другим напитком, содержащим кофеин, но без природных красителей - флаваноидов.

Артериальное давление замеряли трижды: в первый день эксперимента, спустя три месяца и по прошествии полугода, пишет American Journal of Clinical Nutrition.

«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», - сообщили ученые.

Положительный эффект от черного чая был зафиксирован уже в первый день, отметили исследователи. При этом напиток оказал положительное влияние на верхнее и нижнее давление, после чего участники эксперимента чувствовали облегчение.