Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россия и США проведут в Вене консультации по визовым вопросам

Иван Линдеманн
03:29 17.11.2021
Российскую делегацию возглавит директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.
Россия и США проведут в Вене консультации по визовым вопросам
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Россия и США обсудят визовые вопросы. Консультации по этой теме и по функционированию посольств состоятся 17 ноября в Вене. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что переговоры проведут главы профильных департаментов. Российскую делегацию возглавит директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

В начале ноября РФ призвала администрацию США усилить дипломатическое присутствие в Москве и направить новых дипломатов для полноценного оказания консульских услуг гражданам страны, включая выдачу виз. Кроме того, Россия попросила генсека ООН незамедлительно запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США российским дипломатам.

Напомним, что Вашингтон принял решение не нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. По словам, посла США в России Джона Салливана, из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в РФ сократился до 120 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.