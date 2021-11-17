Россия и США проведут в Вене консультации по визовым вопросам

Россия и США обсудят визовые вопросы. Консультации по этой теме и по функционированию посольств состоятся 17 ноября в Вене. Об этом сообщают РИА Новости.

Отмечается, что переговоры проведут главы профильных департаментов. Российскую делегацию возглавит директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

В начале ноября РФ призвала администрацию США усилить дипломатическое присутствие в Москве и направить новых дипломатов для полноценного оказания консульских услуг гражданам страны, включая выдачу виз. Кроме того, Россия попросила генсека ООН незамедлительно запустить арбитраж для решения проблемы с выдачей виз США российским дипломатам.

Напомним, что Вашингтон принял решение не нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. По словам, посла США в России Джона Салливана, из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в РФ сократился до 120 человек.