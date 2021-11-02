Россия предложила США направить новых дипломатов в Москву

Российская федерация призывает администрацию США усилить дипломатическое присутствие в Москве и направить новых дипломатов, для полноценного оказания консульских услуг гражданам страны, включая выдачу виз. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в ходе выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».

«Американское дипломатическое присутствие в России теперь сократилось до такого низкого уровня, что (посольство) больше не может предлагать базовые консульские услуги, такие как выдача виз для российских граждан, которым необходимо поехать в США. Сейчас США требуют от наших граждан выезжать за границу, чтобы получать визу», – сказал дипломат.

По словам Рябкова, в Москве подобную ситуацию считают недопустимой, и призывают Штаты усилить дипломатическое присутствие, а также прислать в страну больше сотрудников.

Ранее МИД России призвал США остановить «маховик эскалации» и начать честный и взаимоуважительный разговор по всем имеющимся вопросам, которые являются для противоположной стороны «раздражителями» в двусторонних отношениях.